В Актау две женщины подрались из-за мужчины

В Актауском городском суде рассмотрены взаимные обвинения женщин в нанесении друг другу побоев, пишет " пишет " Тумба ".





Дрались дамы, подобно средневековым рыцарям, из-за зазнобы сердца своего – мужчины, назовем его Мухтаром, который является руководителем одной из охранных фирм города. Степень вины и зачинщика драки устанавливали с помощью показаний потерпевших (они же обвиняемые) и свидетелей, в числе которых находится и вожделенный для обеих женщин мужчина.





Как было установлено в ходе судебного разбирательства, женская драка произошла на месте работы Мухтара и одной из подсудимых.





Допрошенная в главном судебном разбирательстве подсудимая №1, назовем ее Мария, рассказала, что Мухтар является ее гражданским мужем, с которым они проживали совместно один год семь месяцев. До этого периода он был женат на подсудимой Жанне. Последняя до сих пор работает в охранной фирме и в течение рабочего дня находится в одном офисе с ее сожителем.





В тот день Мария неожиданно приехала в офис к «гражданскому» мужу Мухтару. Зайдя в его кабинет, увидела, что Жанна гладит голый торс Мухтара, который находился в алкогольном опьянении.





Между женщинами произошла потасовка.





Мария не смогла себя сдержать, подошла к Жанне и резко отдернула ее руку от своего «супруга» Мухтара, а затем и оттолкнула. В свою очередь Жанна вцепилась ей в волосы и ударила по лицу.





По встречному обвинению Жанны о нанесении ею телесных повреждений Мария вину признала частично, однако просила суд учесть, что Жанна сама спровоцировала данный конфликт.





В главном судебном разбирательстве допрошенная подсудимая Жанна заявила, что не признает обвинение, предъявленное ей Марией, так как все якобы является вымыслом последней.





Жанна рассказала суду свою версию произошедшего. Мария влетела в его рабочий кабинет, где они обсуждали в рабочем порядке участие в тендерах, выражаясь нецензурной бранью, без каких-либо объяснений набросилась на нее со спины, схватила за волосы и несколько раз ударила головой о рабочий стол. Левой рукой стала дергать ее за шею, причиняя сильную боль, в результате нанесенных ей избиений она получила телесные повреждения легкой степени тяжести. Как заявила Жанна, по встречному обвинению Марии о нанесении ею телесных повреждений вину полностью не признает, она лишь защищалась и никаких ответных ударов не наносила.





Допрошенный в качестве свидетеля сам Мухтар рассказал суду, что подсудимая Мария - это его бывшая гражданская супруга, с которой прожили вместе примерно один год семь месяцев. Подсудимая Жанна - это его бывшая законная жена, с которой брак был расторгнут. В настоящее время ни с первой, ни с второй он не проживает.





Мухтар пояснил суду, что он вместе с Жанной обсуждали участие его ТОО в тендерах, когда неожиданно в кабинет ворвалась подсудимая Мария и накинулась на Жанну, вцепилась в волосы, несколько раз ударила по лицу, стала тянуть за руки. Вся потасовка продолжалась примерно две минуты, при этом, Жанна никаких ударов Марии не наносила, а только закрывала свое лицо руками от ударов.





Суд посчитал, что частными обвинителями суду представлена бесспорная, достаточная совокупность доказательств, подтверждающая вину обеих женщин в совершении уголовных проступков, предусмотренных ст. 108 УК РК.





Суд, исследовав и проанализировав представленные стороной частных обвинений и стороной защиты доказательства, сопоставив их с показаниями допрошенных в главном судебном разбирательстве потерпевших, свидетелей, решил, что в действиях подсудимых наличествует преступный умысел, направленный на причинение легкого вреда здоровью друг другу. Вину подсудимых суд счел полностью доказанной.





Суд учел все смягчающие обстоятельства в отношении двух дам.





- Суд, с учетом тяжести и общественной опасности, совершенных подсудимыми проступков, фактических обстоятельств дела, учитывая их личность, ранее подсудимые не судимы, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном частью 2 ст. 41 УК РК, в размере 25 МРП (56 727 тенге), - вынес решение судья.





Женщины также заплатят государственную пошлину в размере 8 151 тенге.





Надежда Шульга.



