Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Олланд потребовал от спецслужб не допустить терактов во Франции

8 марта 2017, 16:45

Особое внимание французский президент поручил уделить предвыборному периоду.


Президент Франции Франсуа Олланд вновь потребовал от спецслужб и сил безопасности приложить все силы, чтобы не допустить новых терактов во Франции, особенно в предвыборный период. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности, передает ТАСС.

"Были рассмотрены меры по предотвращению в этот период возможных терактов, направленных против нашей страны и граждан", - говорится в коммюнике.

Кроме того, Олланд приветствовал развитие ситуации в Мосуле, где правительственные войска при поддержке сил международной коалиции проводят операцию против боевиков группировки "Исламское государство". "Совет изучил сложившиеся условия и возможности для оказания французскими войсками поддержки местным силам в борьбе против этой террористической группировки", - заявили в администрации Олланда.

Террористическая, а также иные типы угроз на регулярной основе рассматриваются Елисейским дворцом в рамках Совета по обороне. Так, неделю назад Олланд собрал кабинет в узком составе для изучения возможных кибератак в ходе предстоящих президентских выборов во Франции. Тогда было решено, что Национальное агентство по безопасности информационных систем будет оказывать содействие избирательной комиссии и Конституционному совету. А с 21 марта к обеспечению правопорядка на демонстрациях и предвыборных митингах во Франции будут привлечены военнослужащие в рамках операции "Вижипират", инициированной в январе 2015 года после терактов в Париже.

Сергей Щербаков.

Фото: 24smi.org.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...