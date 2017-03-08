Олланд потребовал от спецслужб не допустить терактов во Франции

Президент Франции Франсуа Олланд вновь потребовал от спецслужб и сил безопасности приложить все силы, чтобы не допустить новых терактов во Франции, особенно в предвыборный период. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности, передает Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности, передает ТАСС





"Были рассмотрены меры по предотвращению в этот период возможных терактов, направленных против нашей страны и граждан", - говорится в коммюнике.





Кроме того, Олланд приветствовал развитие ситуации в Мосуле, где правительственные войска при поддержке сил международной коалиции проводят операцию против боевиков группировки "Исламское государство". "Совет изучил сложившиеся условия и возможности для оказания французскими войсками поддержки местным силам в борьбе против этой террористической группировки", - заявили в администрации Олланда.





Террористическая, а также иные типы угроз на регулярной основе рассматриваются Елисейским дворцом в рамках Совета по обороне. Так, неделю назад Олланд собрал кабинет в узком составе для изучения возможных кибератак в ходе предстоящих президентских выборов во Франции. Тогда было решено, что Национальное агентство по безопасности информационных систем будет оказывать содействие избирательной комиссии и Конституционному совету. А с 21 марта к обеспечению правопорядка на демонстрациях и предвыборных митингах во Франции будут привлечены военнослужащие в рамках операции "Вижипират", инициированной в январе 2015 года после терактов в Париже.





Сергей Щербаков.



