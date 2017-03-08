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В Кабуле уничтожили всех боевиков, напавших на военный госпиталь

8 марта 2017, 17:33

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт.


Силы безопасности Афганистана после нескольких часов вооруженного противостояния ликвидировали всех боевиков, напавших в среду на военный госпиталь в Кабуле. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США произошел взрыв, началась перестрелка. По данным СМИ, боевиков было пятеро: один подорвался у главного входа в больницу, другие четверо проникли внутрь здания. Позже силовики ликвидировали двоих нападавших, еще двое продолжали оказывать сопротивление.

"Операция завершилась. Все нападавшие уничтожены. Мы все еще оцениваем ущерб", — сообщил агентству представитель афганского МВД.

Жертвами нападения, по последним данным, стали четыре человека, ранены еще 66. Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт.

Фото: REUTERS/ Mohammad Ismail.

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