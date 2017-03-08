Состоялись матчи первого тура Премьер-Лиги

«Астана» разгромно проиграла в Шымкенте «Ордабасы», алматинский «Кайрат» с трудом выиграл дома у «Актобе», павлодарский «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у уральского «Акжайыка» — в матчах первого тура Премьер-Лиги.





Премьер-Лига

1-й тур, 8 марта





«Тобол» — «Атырау» 3:0 (1:0)

Голы: Щеткин 13 (1:0), Щеткин 57 (2:0), Щеткин 62 (3:0)





Последние неурядицы в «Атырау» явно сказываются и на игре, не сказать, что в противостоянии с костанайским «Тоболом» команда Зорана Вулича была безнадежной, но создалось впечатление, что не все так хорошо, и до конца настроено в механизме. Вот и получился разгром, а главным героем стал Алексей Щеткин, ставший и автором первого гола сезона, а затем дубля и хет-трика. Здоровское начало костанайцев, желающих бороться за медали.





«Ордабасы» — «Астана» 3:0 (1:0)

Голы: Толебек 15 (1:0), Нургалиев 74 (2:0), Диакате 88 (3:0)





Чемпион явно хотел выиграть в Шымкенте, а итоговый счет все уже знают. Не получилось забить, у хозяев напротив все срослось. Особо стоит отметить Марлана Толебева, он может вырасти в мастера стандартов высокого уровня, ну и Азат Нургалиев не дал скидок бывшему коллективу. Чемпионат только начинается, поэтому потчевать на лаврах не стоит, посмотрим, как будут развиваться выступления этих команд в дальнейшем.





«Иртыш» — «Акжайык» 2:1 (0:0)

Голы: Дарабаев 49 (1:0), Коронель 57 (1:1), Живкович с пенальти 89 (2:1)





Чуть не разочаровали своих поклонников павлодарцы, хотя и такая победа не особо радует, чувствуется, что команде еще очень долго сыгрываться. Долгие и затяжные атаки команды Димитара Димитрова не привели к голу в первом тайме, а вот во втором он случился усилиями Аслана Дарабаева, на это довольно быстро ответил Фредди Коронель, и когда казалось ничьей не избежать, судья назначил пенальти, его реализовал Стефан Живкович.





«Тараз» — «Шахтер» 0:0

Удаление: Эргашев 46





Довольно неплохим получилось противостояние «Тараза» с карагандинским «Шахтером», осмысленности в действиях было не так много, футболисты перекрывали это желанием, особенно хозяева, таким образом, и остались в меньшинстве на старте второй половины, тогда гости должны были брать свои три очка, но не смогли, сказалось отсутствие забивного нападающего или же вобще футболистов, способных сделать результат...





«Кайсар» — «Окжетпес» 1:0 (0:0)

Гол: Николич с пенальти 90+2 (1:0)





Равные команды встретились в Кызылорде, хотя в составе гостей явно было очень много молодых футболистов, «синегорцы» старались играть в свой футбол, комбинационный, моментами получалось и возможно, справедливым исходом была бы ничья, тут свою лепту внес судья, трудно точно сказать был ли пенальти, однако рассчитываем на его хорошее зрение. «Окжетпесу» не стоит огорчаться, впереди еще будет возможность взять свое, марафон только начинается.





«Кайрат» — «Актобе» 1:0 (0:0)

Гол: Гоу 64 (1:0)





Весьма трудной получилась победа алматинцев над «Актобе», гости старались не уступить, однако свое дело тут сделал ивуариец Жерар Гоу, когда у соперника в составе такие мастера, просто выстроить стену у своих ворот, мало, нужно еще и забивать. Ну а пока фаворит положил себе в копилку драгоценные очки, актюбинцы же вполне могут занести эту встречу себе в актив, от них ожидали явно худшего, чем минимальное поражение.







