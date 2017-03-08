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Число жертв теракта в Кабуле превысило 30 человек

8 марта 2017, 18:25

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о 15 погибших. Минобороны Афганистана располагало информацией о трех погибших и 60 раненых.


Больше 30 человек стали жертвами теракта, произошедшего утром 8 марта в госпитале в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Афганистана, передает РБК.

Сначала на территории госпиталя Сардара Мухамамад Довудхана произошел взрыв, после чего трое боевиков зашли в здание. Они были вооружены автоматами и ручными гранатами. Работник госпиталя рассказал Reuters, что один из боевиков был одет в белый халат. Он убил пациента и одного сотрудника больницы.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о 15 погибших. Минобороны Афганистана располагало информацией о трех погибших и 60 раненых.

Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство».

Фото: REUTERS/ Mohammad Ismail.

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