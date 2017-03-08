Число жертв теракта в Кабуле превысило 30 человек

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о 15 погибших. Минобороны Афганистана располагало информацией о трех погибших и 60 раненых.

Больше 30 человек стали жертвами теракта, произошедшего утром 8 марта в госпитале в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Афганистана, передает Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Афганистана, передает РБК





Сначала на территории госпиталя Сардара Мухамамад Довудхана произошел взрыв, после чего трое боевиков зашли в здание. Они были вооружены автоматами и ручными гранатами. Работник госпиталя рассказал Reuters, что один из боевиков был одет в белый халат. Он убил пациента и одного сотрудника больницы.





Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о 15 погибших. Минобороны Афганистана располагало информацией о трех погибших и 60 раненых.





Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство».



