Трамп назвал женщин жизненно важными для общества и экономики

В Международный женский день давайте вместе отметим важную роль женщин как у нас в Америке, так и во всем мире, - написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп в Международный женский день заявил, что женщины жизненно важны для общества и экономики. Об этом американский президент написал 8 марта на своей странице в Twitter, сообщает Об этом американский президент написал 8 марта на своей странице в Twitter, сообщает РБК





«Я испытываю огромное уважение к женщинам и к тем их многочисленным ролям, которые являются жизненно важными для нашего общества и нашей экономики», — написал он.





«В Международный женский день давайте вместе отметим важную роль женщин как у нас в Америке, так и во всем мире», — добавил Трамп.



