Трамп назвал женщин жизненно важными для общества и экономики
8 марта 2017, 18:42
В Международный женский день давайте вместе отметим важную роль женщин как у нас в Америке, так и во всем мире, - написал Трамп.
Президент США Дональд Трамп в Международный женский день заявил, что женщины жизненно важны для общества и экономики. Об этом американский президент написал 8 марта на своей странице в Twitter, сообщает РБК.
«Я испытываю огромное уважение к женщинам и к тем их многочисленным ролям, которые являются жизненно важными для нашего общества и нашей экономики», — написал он.
«В Международный женский день давайте вместе отметим важную роль женщин как у нас в Америке, так и во всем мире», — добавил Трамп.
Фото: riss.ru.
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