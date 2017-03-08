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Берлин всерьез воспринимает информацию Wikileaks о слежке ЦРУ

8 марта 2017, 19:06

Накануне сайт WikiLeaks сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.


Берлин находится в постоянном контакте с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности и воспринимает информацию WikiLeaks о слежке ЦРУ всерьез, сообщил журналистам представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что мы находимся в постоянном контакте с нашими американскими коллегами, вы знаете, что темы этого круга (кибершпионажа – ред.) всплывают снова и снова. Мы воспринимаем эту информацию очень серьезно и состоим в контакте по этому поводу с американской стороной", — сказал Фишер в Берлине в среду.

"У нас нет собственных данных по этим документам, я не могу судить об их подлинности", — добавил он.

Накануне сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. По мнению сотрудников сайта, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента. Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне "кибервзломщиков" ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются технической консультацией.

Татьяна Фирсова.

Фото: AFP 2017/ Johannes Eisele.

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