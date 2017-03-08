Эксперт: сын Ким Чен Нама укрылся в Нидерландах при содействии США и Китая

В среду в интернете появилась видеозапись обращения молодого человека, который представился как Ким Хан Соль и заявил, что это его отец был убит "несколько дней назад".

Внук бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира вероятно получил убежище в Нидерландах при содействии США и Китая после убийства его отца Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура, говорится в полученном говорится в полученном РИА Новости комментарии эксперта южнокорейского Института имени короля Седжона Чон Сон Чана.





Как сообщалось ранее, в среду в интернете появилась видеозапись обращения молодого человека, который представился как Ким Хан Соль, показал свой северокорейский паспорт и заявил, что это его отец был убит "несколько дней назад".





Видео было загружено в сеть неизвестной до сих пор организацией "Гражданская оборона Чхоллима", которая на своем сайте в Интернете благодарит за помощь в защите Ким Хан Соля правительство Нидерландов, Китая и США.





"Представляется, что правительство Нидерландов согласилось на иммиграцию семьи Ким Хан Соля из Франции, где Ким Хан Соль учился", — отметил Чон Сон Чан.





По его словам, правительство Нидерландов приняло решение предоставить убежище сыну убитого Ким Чен Нама, правительство Китая приняло меры для тайного выезда из страны этой семьи, а правительство США помогло обеспечить безопасность по маршруту до места убежища.





Нападение на Ким Чен Нама было совершено в Малайзии 13 февраля, но видео опубликовано только сейчас, возможно после того, как его семья оказалась в безопасности. Никто из родственников Ким Чен Нама пока не приехал в Куала-Лумпур на опознание тела погибшего и анализ молекул ДНК. Власти Малайзии подозревают граждан КНДР в убийстве Ким Чен Нама, у которого был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоль.





Со своей стороны Пхеньян отрицает причастность к смерти этого человека и обвиняет Малайзию в сговоре с Южной Кореей, которая убеждена, что в убийстве замешаны власти КНДР.





Ким Чен Нам — это старший брат нынешнего лидера этой страны Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего дела Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.





Иван Захарченко.



