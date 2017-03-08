Путин назвал "Ладу Калину" хорошей машиной

Президент России Владимир Путин рассказал, что остался доволен автомобилем "Лада Калина", и назвал ее хорошей машиной, передает передает РИА Новости





Глава государства в среду посетил перинатальный центр Брянской городской больницы №1 и пообщался с медицинским персоналом. Одна из сотрудниц рассказала президенту, что за последние два года Брянск сильно преобразился: в городе отремонтировали дороги, и она теперь быстро доезжает с работы до дома.





"А на какой машине вы ездите?" — поинтересовался глава государства.





"Калина. "Лада Калина", — ответила собеседница президента.





"Хорошая машина. Правда, хорошая", — сказал Путин.





Женщина отметила, что она очень довольна автомобилем. "И я очень доволен. Не зря старался", — сказал президент с улыбкой.





В августе 2010 года Путин провел тест-драйв "Лады Калины". За четыре дня он проехал от Хабаровска до Читы с инспекционной поездкой на этой машине, выкрашенной в желтый цвет. Он преодолел 2165 километров и в целом остался доволен автомобилем.



