Путин назвал "Ладу Калину" хорошей машиной
8 марта 2017, 20:08
Президент посетил перинатальный центр Брянской городской больницы №1 и пообщался с медицинским персоналом.
Президент России Владимир Путин рассказал, что остался доволен автомобилем "Лада Калина", и назвал ее хорошей машиной, передает РИА Новости.
Глава государства в среду посетил перинатальный центр Брянской городской больницы №1 и пообщался с медицинским персоналом. Одна из сотрудниц рассказала президенту, что за последние два года Брянск сильно преобразился: в городе отремонтировали дороги, и она теперь быстро доезжает с работы до дома.
"А на какой машине вы ездите?" — поинтересовался глава государства.
"Калина. "Лада Калина", — ответила собеседница президента.
"Хорошая машина. Правда, хорошая", — сказал Путин.
Женщина отметила, что она очень довольна автомобилем. "И я очень доволен. Не зря старался", — сказал президент с улыбкой.
В августе 2010 года Путин провел тест-драйв "Лады Калины". За четыре дня он проехал от Хабаровска до Читы с инспекционной поездкой на этой машине, выкрашенной в желтый цвет. Он преодолел 2165 километров и в целом остался доволен автомобилем.
Фото: РИА Новости. Алексей Дружинин.
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