В Алматы прошлись маршем феминистки

Колонна феминисток с лозунгами "Я не хочу бояться мужчин", "Соблюдение прав и безопасность в женских колониях", "Женщина никому ничего не должна" и многими другими прошлась по "Арбату". Казахстанская организация "КазФем" устроила эту акцию в честь Международного женского дня, сообщает сообщает Informburo.kz





"Ни бога, ни мужа, ни господина!", дружно скандировали девушки и женщины. В речёвке были затронуты темы сексизма, гомофобии и репродуктивного давления. Феминистки агитировали не подчиняться гендерным стереотипам, бороться с насилием в отношении женщин. "Сам стирай свои носки", "Не тебе рожать - не тебе решать", "Девушки - лучшие друзья девушек", - звучал хор на "Арбате".









"Сегодня цветочки, завтра - отбитые почки!", - выкрикивали девушки. "Долой фашизм, лесбофобию, сексизм!".









Участница движения Вероника Фонова рассказала журналисту портала, что акция призвана бороться с неравным положением женщин в нашем обществе. По ее словам, в последние годы 8 марта незаслуженно стал праздником женственности, цветов. Вероника отметила, что они хотят возродить традицию, из-за которой родился этот праздник - это борьба за равные права, за равную оплату труда, за равноправие на работе и дома.









"У нас до сих пор остаётся разрыв в заработной плате, составляющий около 30 %, состав правительства - женщин там далеко не 50 %, до сих пор существует угроза изнасилований, и как мы видим из сводок новостей, она реальная", - сказала она.











"КазФем" также выступил против репродуктивного давления в обществе. Рождение детей, по их мнению - это выбор каждой женщины, а не обязательная функция.







