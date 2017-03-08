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Граждане Грузии смогут посещать ЕС без виз с 28 марта

8 марта 2017, 20:53

С этого дня у граждан Грузии появится возможность путешествовать в страны Евросоюза в течение краткосрочного периода без виз.


Постановление, в соответствии с которыми безвизовый режим для граждан Грузии при краткосрочных поездках будет введен уже через 20 дней, 28 марта, опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, сообщает ТАСС.

"Регламент вступает в силу с 28 марта, с этого дня у граждан Грузии появится возможность путешествовать в страны ЕС в течение краткосрочного периода без виз", - говорится в заявлении МИД Грузии, приуроченном к публикации документа ЕС.

27 февраля Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией, приняв "постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней". 1 марта в Брюсселе был подписан документ о предоставлении гражданам Грузии безвизового режима передвижения в странах Шенгенской зоны.

Фото: thekievtimes.ua.

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