Граждане Грузии смогут посещать ЕС без виз с 28 марта
8 марта 2017, 20:53
С этого дня у граждан Грузии появится возможность путешествовать в страны Евросоюза в течение краткосрочного периода без виз.
Постановление, в соответствии с которыми безвизовый режим для граждан Грузии при краткосрочных поездках будет введен уже через 20 дней, 28 марта, опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, сообщает ТАСС.
"Регламент вступает в силу с 28 марта, с этого дня у граждан Грузии появится возможность путешествовать в страны ЕС в течение краткосрочного периода без виз", - говорится в заявлении МИД Грузии, приуроченном к публикации документа ЕС.
27 февраля Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией, приняв "постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней". 1 марта в Брюсселе был подписан документ о предоставлении гражданам Грузии безвизового режима передвижения в странах Шенгенской зоны.
Фото: thekievtimes.ua.
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