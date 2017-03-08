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В Семее нашли тело провалившегося под лед мальчика

8 марта 2017, 21:28

Тело было найдено в четырех метрах от берега и на расстоянии километра вниз по течению от места падения ребенка.


В Семее завершены поисковые работы 10-ти летнего мальчика, который три дня назад провалился под лед на протоке Семипалатинка. Тело было найдено в 14.42 и извлечено спасателями ВРАОСО на поверхность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Напомним, что утонувшего ребенка спасатели и добровольцы искали несколько дней. Для погружения и обследования, специалистами пришлось вскрыть десятки метров льда. В местах, где скорость течения составляла более двух метров в секунду, спасатели применяли подводную видеокамеру.

Тело было найдено в четырех метрах от берега и на расстоянии километра вниз по течению от места падения ребенка.

Трагедия произошла на протоке Семипалатинка в воскресенье 5 марта. Двое друзей играли на льду без присмотра родителей. Заигравшись, один из них не заметил, как ступил на тонкий и лед, после чего тут же провалился. Испугавшись за своего друга, второй мальчик побежал к взрослым звать на помощь.

Фото: yk-news.kz.

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