На Мальте обрушилась скала "Лазурное окно" из "Игры престолов"
8 марта 2017, 21:49
По данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.
Знаменитое "Лазурное окно" — 28-метровая известняковая скала в форме арки на мальтийском острове в Средиземном море – обрушилось в среду утром. Об этом пишет газета Times of Malta, передает РИА Новости.
"Внезапно арка обрушилась в море, подняв огромный фонтан брызг", — рассказал житель города Шаара на острове Гоцо, ставший свидетелем внезапного исчезновения объекта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мальтийский министр по делам окружающей среды Хосе Эррера сообщил, что по данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.
Скала неоднократно привлекала внимание кинематографистов ее, в частности, можно увидеть в "Одиссее" Андрея Кончаловского и популярном сериале "Игра престолов".
Фото: Fotolia/ geraldas1.
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