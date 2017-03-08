На Мальте обрушилась скала "Лазурное окно" из "Игры престолов"

По данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.

Знаменитое "Лазурное окно" — 28-метровая известняковая скала в форме арки на мальтийском острове в Средиземном море – обрушилось в среду утром. Об этом пишет газета Times of Malta, передает Об этом пишет газета Times of Malta, передает РИА Новости





"Внезапно арка обрушилась в море, подняв огромный фонтан брызг", — рассказал житель города Шаара на острове Гоцо, ставший свидетелем внезапного исчезновения объекта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.





Мальтийский министр по делам окружающей среды Хосе Эррера сообщил, что по данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.





Скала неоднократно привлекала внимание кинематографистов ее, в частности, можно увидеть в "Одиссее" Андрея Кончаловского и популярном сериале "Игра престолов".



