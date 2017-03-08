Опрос: большинство американцев считает, что Трамп за год выполнит почти все свои обещания

Большая часть граждан США придерживается мнения, что новый глава государства Дональд Трамп выполнит девять из 10 ключевых предвыборных обещаний в течение первого года у власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые распространила газета Politico, сообщает Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые распространила газета Politico, сообщает ТАСС





Итоги исследования показали, что не менее 62% американцев считают "вполне вероятным", что Трампу удастся упразднить действующую систему медицинского страхования, утвержденную законодательно в 2010 году. 56% опрошенных убеждены, что он проведет пересмотр федерального налога, и как минимум 62% респондентов считают реальным утверждение нового плана расходов на инфраструктуру.





Кроме того, без малого 72% американских граждан убеждены в том, что Трампу и республиканцам удастся так или иначе сократить число иммигрантов, прибывающих в США. Вместе с тем в этом контексте лишь 42% верят в то, что новый глава Белого дома завершит к концу года строительство физического барьера на границе с Мексикой. Последнее являлось одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, этой инициативы касался один из первых исполнительных указов, который республиканец подписал на высшем государственном посту.





Объем выборки в рамках опроса, проведенного совместно газетой "Политико" и организацией Morning Consult, составил 1992 человека. Период проведения исследования не указывается.





Борис Макаров.



