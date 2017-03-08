Опрос: большинство американцев считает, что Трамп за год выполнит почти все свои обещания
8 марта 2017, 22:23
Не менее 62% американцев считают "вполне вероятным", что президенту удастся упразднить действующую систему медстрахования.
Большая часть граждан США придерживается мнения, что новый глава государства Дональд Трамп выполнит девять из 10 ключевых предвыборных обещаний в течение первого года у власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые распространила газета Politico, сообщает ТАСС.
Итоги исследования показали, что не менее 62% американцев считают "вполне вероятным", что Трампу удастся упразднить действующую систему медицинского страхования, утвержденную законодательно в 2010 году. 56% опрошенных убеждены, что он проведет пересмотр федерального налога, и как минимум 62% респондентов считают реальным утверждение нового плана расходов на инфраструктуру.
Кроме того, без малого 72% американских граждан убеждены в том, что Трампу и республиканцам удастся так или иначе сократить число иммигрантов, прибывающих в США. Вместе с тем в этом контексте лишь 42% верят в то, что новый глава Белого дома завершит к концу года строительство физического барьера на границе с Мексикой. Последнее являлось одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, этой инициативы касался один из первых исполнительных указов, который республиканец подписал на высшем государственном посту.
Объем выборки в рамках опроса, проведенного совместно газетой "Политико" и организацией Morning Consult, составил 1992 человека. Период проведения исследования не указывается.
Борис Макаров.
Фото: zn.ua.
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