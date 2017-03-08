Совбез ООН может рассмотреть дальнейшие шаги в отношении КНДР

Совет Безопасности ООН может рассмотреть дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи после проведения страной очередных испытаний ракет. Об этом сообщили дипломаты в ООН, передает Об этом сообщили дипломаты в ООН, передает РИА Новости





Совет Безопасности ООН в среду по запросу США, Японии и Южной Кореи проводит заседание по ситуации на Корейском полуострове после очередных ракетных испытаний КНДР — три из четырех ракет в понедельник упали в исключительной экономической зоне Японии. СБ ООН накануне принял заявление, осудив действия Пхеньяна, признав их нарушением существующих резолюций, способом развивать средства доставки ядерных боезарядов и провоцирующими гонку вооружений.





Постоянный представитель Великобритании при ООН (председатель Совета в марте) Мэттью Райкрофт сообщил журналистам, что ожидает "услышать от коллег, какими должны быть следующие шаги".





По словам постпреда Японии при ООН Коро Бешо, Совет Безопасности должен "обдумать дальнейшие шаги, какой курс принять в отношении неприемлемых действий КНДР".





Накануне глава МИД Китая заявил, что Пекин предлагает КНДР приостановить свои ракетные пуски и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи. Председатель СБ ООН, в свою очередь, заявил, что "учения США и Республики Кореи не являются угрозой миру и безопасности". "Угрозы исходят от КНДР и плана по дальнейшему наращиванию ядерного потенциала страны. Эта ядерная программа должна быть немедленно остановлена", — сказал Райкрофт.





Ольга Денисова.



