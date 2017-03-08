Лидер КНДР отметил также, что революция 8 марта в Сирии стала "историческим событием в борьбе сирийского народа за независимость и безопасность своей страны".

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку народу и руководству Сирии, направив в среду поздравительную телеграмму президенту Башару Асаду по случаю 54-й годовщины сирийской революции, передало из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщает сообщает РИА Новости





"В очередной раз шлю крепкую поддержку и солидарность со справедливой борьбой правительства и народа Сирии за срыв агрессии и провокаций враждебных сил, в защиту суверенитета и территориальной целостности страны", — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.





Лидер КНДР отметил также, что революция 8 марта в Сирии стала "историческим событием в борьбе сирийского народа за независимость и безопасность своей страны, достижение экономического развития и социального прогресса под руководством партии арабского социалистического возрождения (Баас)".





Иван Захарченко.



