Ким Чен Ын выразил поддержку народу и руководству Сирии
8 марта 2017, 23:04
Лидер КНДР отметил также, что революция 8 марта в Сирии стала "историческим событием в борьбе сирийского народа за независимость и безопасность своей страны".
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку народу и руководству Сирии, направив в среду поздравительную телеграмму президенту Башару Асаду по случаю 54-й годовщины сирийской революции, передало из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщает РИА Новости.
"В очередной раз шлю крепкую поддержку и солидарность со справедливой борьбой правительства и народа Сирии за срыв агрессии и провокаций враждебных сил, в защиту суверенитета и территориальной целостности страны", — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.
Лидер КНДР отметил также, что революция 8 марта в Сирии стала "историческим событием в борьбе сирийского народа за независимость и безопасность своей страны, достижение экономического развития и социального прогресса под руководством партии арабского социалистического возрождения (Баас)".
Иван Захарченко.
Фото: AP Photo/ Korean Central News Agency.
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