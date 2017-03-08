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Семейная пара с ребенком погибла в астраханской гостинице

8 марта 2017, 23:24

Тела погибших без признаков насильственной смерти нашла администратор гостиницы.


В Астрахани погибли три постояльца местной гостиницы, в том числе ребенок. Об этом в среду, 8 марта, сообщает областное следственное управление СКР.

Тела погибших без признаков насильственной смерти нашла администратор гостиницы. Семейная пара и их восьмилетний сын заселились в номер вечером 7 марта и планировали выехать на следующий день.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Как отмечается на сайте регионального управления СКР, после выяснения обстоятельств гибели семьи будет принято процессуальное решение.

Источик: Lenta.ru.

Фото: aif.ru.

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