Семейная пара с ребенком погибла в астраханской гостинице
8 марта 2017, 23:24
Тела погибших без признаков насильственной смерти нашла администратор гостиницы.
В Астрахани погибли три постояльца местной гостиницы, в том числе ребенок. Об этом в среду, 8 марта, сообщает областное следственное управление СКР.
Тела погибших без признаков насильственной смерти нашла администратор гостиницы. Семейная пара и их восьмилетний сын заселились в номер вечером 7 марта и планировали выехать на следующий день.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Как отмечается на сайте регионального управления СКР, после выяснения обстоятельств гибели семьи будет принято процессуальное решение.
Источик: Lenta.ru.
Фото: aif.ru.
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