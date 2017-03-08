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В реабилитационном центре для детей в Гватемале погибли 19 человек

8 марта 2017, 23:41

По предварительной версии, воспитанники подожгли матрасы в спальнях из-за несогласия с условиями содержания.


Как минимум 19 человек погибли при пожаре в реабилитационном центре для детей в Гватемале, сообщает Reuters со ссылкой на представителя пожарных добровольцев Оскара Франко. Кроме того, 25 человек получили различные травмы, передает РБК.

Дом Вирген де Асуньсон находится в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула в 25 км к юго-западу от столицы Гватемалы. В центре проходили лечение дети до 18 лет, пострадавшие от домашнего насилия.

По предварительной версии, воспитанники подожгли матрасы в спальнях из-за несогласия с условиями содержания, передает местное издание Prensa Libre. Также, по данным издания, накануне около 60 несовершеннолетних сбежали из центра.

Фото: Fotolia/ Sudok1.

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