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На крупнейшей в мире туристской выставке открыли казахстанский стенд

9 марта 2017, 00:02

ITB-Berlin одна из крупнейших туристских ярмарок мира, ежегодно проводимая в столице Германии.


8 марта открылся казахстанский стенд на выставке ITB-Berlin. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Zakon.kz.

"8 марта 2017 года состоялось открытие казахстанского стенда на крупнейшей в мире туристской выставке в Берлине. В церемонии открытия приняли участие ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Куатжан Уалиев, депутат Бундестага Федеративной Республики Германии Юрген Климке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Германии Болат Нусупов", - написал Игали.



ITB-Berlin одна из крупнейших туристских ярмарок мира, ежегодно проводимая в столице Германии.

Фото: Facebook.

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