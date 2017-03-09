На крупнейшей в мире туристской выставке открыли казахстанский стенд
9 марта 2017, 00:02
ITB-Berlin одна из крупнейших туристских ярмарок мира, ежегодно проводимая в столице Германии.
8 марта открылся казахстанский стенд на выставке ITB-Berlin. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Zakon.kz.
ITB-Berlin одна из крупнейших туристских ярмарок мира, ежегодно проводимая в столице Германии.
Фото: Facebook.
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