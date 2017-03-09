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В Дагестане полицейский открыл огонь по своим коллегам

9 марта 2017, 00:15

Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.


Сотрудник полиции во вторник в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка, сообщил РИА Новости в среду представитель республиканского МВД.

Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.

"В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Ведется служебная проверка.

Фото: РИА Новости. NewsTeam.

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