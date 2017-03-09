В Дагестане полицейский открыл огонь по своим коллегам
9 марта 2017, 00:15
Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.
Сотрудник полиции во вторник в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка, сообщил РИА Новости в среду представитель республиканского МВД.
Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.
"В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Ведется служебная проверка.
Фото: РИА Новости. NewsTeam.
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