В Дагестане полицейский открыл огонь по своим коллегам

Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.

Сотрудник полиции во вторник в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка, сообщил сообщил РИА Новости в среду представитель республиканского МВД.





Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.





"В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.





Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.





Ведется служебная проверка.



