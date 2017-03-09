Белый дом признал, что для равноправия женщин надо еще немало сделать

В США существуют законы, запрещающие дискриминацию по половому признаку. Вместе с тем, как и во многих странах, сохраняется разрыв в средней заработной плате между мужчинами и женщинами.

Белый дом в заявлении в Международный женский день признал, что для равноправия женщин надо еще немало сделать, сообщает сообщает РИА Новости





"Международный женский день дает нам возможность отпраздновать и поразмышлять о важном прогрессе, которого добились женщины в обществе. Но мы также признаем, что осталось сделать немало работы, чтобы обеспечить полное и постоянное участие женщин во всех сферах экономической, политической и общественной жизни", — заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.





По его словам, США будут помогать продвижению прав женщин во всем мире, а у себя в стране — добиваться того, чтобы женщины работали на высокооплачиваемых должностях в быстрорастущих отраслях экономики.





В США существуют законы, запрещающие дискриминацию по половому признаку. Вместе с тем, как и во многих странах, сохраняется разрыв в средней заработной плате между мужчинами и женщинами. Кроме того, в США меньше социальных гарантий, чем в некоторых других странах, например, нет гарантированного отпуска по беременности и родам.





Алексей Богдановский.



