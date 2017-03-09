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Белый дом признал, что для равноправия женщин надо еще немало сделать

9 марта 2017, 00:43

В США существуют законы, запрещающие дискриминацию по половому признаку. Вместе с тем, как и во многих странах, сохраняется разрыв в средней заработной плате между мужчинами и женщинами.


Белый дом в заявлении в Международный женский день признал, что для равноправия женщин надо еще немало сделать, сообщает РИА Новости.

"Международный женский день дает нам возможность отпраздновать и поразмышлять о важном прогрессе, которого добились женщины в обществе. Но мы также признаем, что осталось сделать немало работы, чтобы обеспечить полное и постоянное участие женщин во всех сферах экономической, политической и общественной жизни", — заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

По его словам, США будут помогать продвижению прав женщин во всем мире, а у себя в стране — добиваться того, чтобы женщины работали на высокооплачиваемых должностях в быстрорастущих отраслях экономики.

В США существуют законы, запрещающие дискриминацию по половому признаку. Вместе с тем, как и во многих странах, сохраняется разрыв в средней заработной плате между мужчинами и женщинами. Кроме того, в США меньше социальных гарантий, чем в некоторых других странах, например, нет гарантированного отпуска по беременности и родам.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo/ Alex Brandon.

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