В соответствии с пунктом 4 статьи 308-2 и частью второй пункта 3 статьи 346 Налогового кодекса постановлением Правительства РК от 14 февраля 2017 года № 68 утверждены Правила исполнения обязательства в натуральной форме. Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. Наряду с этим постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года № 2080 «Об утверждении Правил определения объема полезных ископаемых, передаваемых недропользователем Республике Казахстан в натуральной форме» признается утратившим силу.

Утвержденные Правила устанавливают порядок определения объема, исчисления его в денежном выражении, а также реализации полезных ископаемых, передаваемых недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме по:

1) доле Республики Казахстан по разделу продукции;

2) роялти;

3) рентному налогу на экспорт;

4) налогу на добычу полезных ископаемых.

Все указанные в Правилах величины рассчитываются за налоговый период, определенный в Налоговым кодексом, для каждого вида налога, в отношении которого производится передача полезных ископаемых.