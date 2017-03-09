В Стамбуле неизвестные напали на студенток, отмечавших 8 Марта

Группа неизвестных ворвалась в кампус университета Бильги в Стамбуле и напала на студенток во время мероприятия, посвященному Международному женского дню, говорится в распространенном университетом заявлении, сообщает сообщает РИА Новости





"Сегодня группа неизвестных из 15-20 человек, перепрыгнув через установленные вокруг кампуса барьеры, напала на студенток, которые собрались около стенда, посвященного Международному женскому дню. Сотрудники нашей службы безопасности тут же вмешались. Произошла потасовка, в ходе которой одна наша студентка получила легкие ранения. Несколько человек были травмированы. Информация о случившемся была тут же доведена до полиции, которая задержала шесть нападавших", — говорится в заявлении университета.





Сообщается, что прокуратура возбудила дело в связи с нападением. Среди нападавших были студенты университета, по отношению к которым могут быть применены дисциплинарные меры.





По сообщениям очевидцев, которые приводит газета Hurriyet, нападавшие являются приверженцами радикального ислама и во время нападения кричали "Аллаху акбар".





Федор Смирнов.



