Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Стамбуле неизвестные напали на студенток, отмечавших 8 Марта

9 марта 2017, 00:59

Прокуратура возбудила дело в связи с нападением.


Группа неизвестных ворвалась в кампус университета Бильги в Стамбуле и напала на студенток во время мероприятия, посвященному Международному женского дню, говорится в распространенном университетом заявлении, сообщает РИА Новости.

"Сегодня группа неизвестных из 15-20 человек, перепрыгнув через установленные вокруг кампуса барьеры, напала на студенток, которые собрались около стенда, посвященного Международному женскому дню. Сотрудники нашей службы безопасности тут же вмешались. Произошла потасовка, в ходе которой одна наша студентка получила легкие ранения. Несколько человек были травмированы. Информация о случившемся была тут же доведена до полиции, которая задержала шесть нападавших", — говорится в заявлении университета.

Сообщается, что прокуратура возбудила дело в связи с нападением. Среди нападавших были студенты университета, по отношению к которым могут быть применены дисциплинарные меры.

По сообщениям очевидцев, которые приводит газета Hurriyet, нападавшие являются приверженцами радикального ислама и во время нападения кричали "Аллаху акбар".

Федор Смирнов.

Фото: РИА Новости. Руслан Кривобок.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...