В Стамбуле неизвестные напали на студенток, отмечавших 8 Марта
9 марта 2017, 00:59
Прокуратура возбудила дело в связи с нападением.
Группа неизвестных ворвалась в кампус университета Бильги в Стамбуле и напала на студенток во время мероприятия, посвященному Международному женского дню, говорится в распространенном университетом заявлении, сообщает РИА Новости.
"Сегодня группа неизвестных из 15-20 человек, перепрыгнув через установленные вокруг кампуса барьеры, напала на студенток, которые собрались около стенда, посвященного Международному женскому дню. Сотрудники нашей службы безопасности тут же вмешались. Произошла потасовка, в ходе которой одна наша студентка получила легкие ранения. Несколько человек были травмированы. Информация о случившемся была тут же доведена до полиции, которая задержала шесть нападавших", — говорится в заявлении университета.
Сообщается, что прокуратура возбудила дело в связи с нападением. Среди нападавших были студенты университета, по отношению к которым могут быть применены дисциплинарные меры.
По сообщениям очевидцев, которые приводит газета Hurriyet, нападавшие являются приверженцами радикального ислама и во время нападения кричали "Аллаху акбар".
Федор Смирнов.
Фото: РИА Новости. Руслан Кривобок.
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