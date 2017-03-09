В Уральске пассажирский автобус переехал ногу мужчине
9 марта 2017, 01:14
На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.
ЧП произошло сегодня, 8 марта, в 15.00 на улице Шолохова, сообщает "Мой ГОРОД".
Пассажирский автобус №5 сбил двух пешеходов - мужчину и женщину рядом с остановкой "Уральская торгово-промышленная компания", которые переходили дорогу в неположенном месте.
По словам водителя автобуса, он направлялся в сторону центра города.
- Я ехал, а они (мужчина и женщина - прим. автора) перебегали дорогу с противоположной стороны, - рассказал водитель автобуса. - Скорость у меня была 35-40 километров в час. Они начали метаться на дороге, я стал тормозить, но было уже поздно.
По словам очевидцев, автобус переехал мужчине ногу, в результате чего тот получил открытый перелом. Женщина получила различные ушибы. Оба они были госпитализированы в областную клиническую больницу.
На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.
На месте работают дознаватели.
Напомним, 1 марта в Уральске на ремонт был закрыт деповской путепровод. Из-за этого общественный транспорт, в том числе и автобусы маршрута №5, вынужден объезжать по ул. Шолохова.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847768-0a16ea726012897539bc16f6556b2ba9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...