В Уральске пассажирский автобус переехал ногу мужчине

На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.

ЧП произошло сегодня, 8 марта, в 15.00 на улице Шолохова , сообщает " , сообщает " Мой ГОРОД ".





Пассажирский автобус №5 сбил двух пешеходов - мужчину и женщину рядом с остановкой "Уральская торгово-промышленная компания", которые переходили дорогу в неположенном месте.





По словам водителя автобуса, он направлялся в сторону центра города.





- Я ехал, а они (мужчина и женщина - прим. автора) перебегали дорогу с противоположной стороны, - рассказал водитель автобуса. - Скорость у меня была 35-40 километров в час. Они начали метаться на дороге, я стал тормозить, но было уже поздно.





По словам очевидцев, автобус переехал мужчине ногу, в результате чего тот получил открытый перелом. Женщина получила различные ушибы. Оба они были госпитализированы в областную клиническую больницу.





На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.





На месте работают дознаватели.





Напомним, 1 марта в Уральске на ремонт был закрыт деповской путепровод. Из-за этого общественный транспорт, в том числе и автобусы маршрута №5, вынужден объезжать по ул. Шолохова.