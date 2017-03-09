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В Уральске пассажирский автобус переехал ногу мужчине

9 марта 2017, 01:14

На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.


ЧП произошло сегодня, 8 марта, в 15.00 на улице Шолохова, сообщает "Мой ГОРОД".

Пассажирский автобус №5 сбил двух пешеходов - мужчину и женщину рядом с остановкой "Уральская торгово-промышленная компания", которые переходили дорогу в неположенном месте.

По словам водителя автобуса, он направлялся в сторону центра города.

- Я ехал, а они (мужчина и женщина - прим. автора) перебегали дорогу с противоположной стороны, - рассказал водитель автобуса. - Скорость у меня была 35-40 километров в час. Они начали метаться на дороге, я стал тормозить, но было уже поздно.

По словам очевидцев, автобус переехал мужчине ногу, в результате чего тот получил открытый перелом. Женщина получила различные ушибы. Оба они были госпитализированы в областную клиническую больницу.

На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.

На месте работают дознаватели.

Напомним, 1 марта в Уральске на ремонт был закрыт деповской путепровод. Из-за этого общественный транспорт, в том числе и автобусы маршрута №5, вынужден объезжать по ул. Шолохова.

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