Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию
9 марта 2017, 01:25
У него сломаны 15 ребер, шея, грудина, правая нога и пробито легкое
Британский актер Джим Таваре оказался в реанимации после серьезной автомобильной аварии, сообщила его жена Лаура в Facebook, передает РИА Новости.
Таваре попал в ДТП с лобовым столкновением, в результате чего у него сломаны 15 ребер, шея, грудина, правая нога и пробито легкое. Актеру дважды делали переливание крови, его ожидает операция.
Джим Таваре известен ролью владельца гостиницы "Дырявый котел" в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана".
Фото: en.wikipedia.org.
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