Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию

9 марта 2017, 01:25

У него сломаны 15 ребер, шея, грудина, правая нога и пробито легкое


Британский актер Джим Таваре оказался в реанимации после серьезной автомобильной аварии, сообщила его жена Лаура в Facebook, передает РИА Новости.

Таваре попал в ДТП с лобовым столкновением, в результате чего у него сломаны 15 ребер, шея, грудина, правая нога и пробито легкое. Актеру дважды делали переливание крови, его ожидает операция.

Джим Таваре известен ролью владельца гостиницы "Дырявый котел" в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Фото: en.wikipedia.org.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...