В Киеве неизвестный расстрелял отца с детьми

Происшествие случилось в Голосеевском районе Киева, на месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка.

Неизвестный расстрелял мужчину и ранил двух детей в одном из районов Киева. Об этом сообщила представитель Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик, передает Об этом сообщила представитель Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик, передает РИА Новости





"Столичная полиция разыскивает подозреваемых в убийстве мужчины. Киевлянин вместе с двумя детьми возвращался домой на автомобиле. У дома неизвестный расстрелял "Мерседес": мужчина погиб, а детей доставили в больницу", — написала Блищик на своей странице в Facebook.





Как отмечается, происшествие случилось в Голосеевском районе Киева, на месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка. Проводится осмотр, в ходе которого предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета Макарова. На момент приезда правоохранителей установлено, что дети находились в салоне авто, информация об их состоянии уточняется.





По факту убийства начато уголовное дело, личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом. Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев события, проводится тщательный осмотр прилегающей территории.



