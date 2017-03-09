Футболист сделал предложение девушке во время матча "Иртыш" - "Акжайык"
9 марта 2017, 02:00
Для этого он использовал костюм талисмана команды.
Полузащитник "Экибастуза" Муратхан Зейноллин сделал предложение девушке в перерыве матча первого тура казахстанской премьер-лиги между "Иртышом" и "Акжайыком" (2:1), сообщает Vesti.kz.
Как сообщает официальный сайт павлодарского клуба, для его возлюбленной это стало настоящим сюрпризом. Дело в том, что девушка спустилась с трибуны на поле для участия в конкурсе и стояла в нескольких метрах от своего парня, который облачился в костюм медведя - талисмана "Иртыша".
После объявление победителя соревнования по набиванию мячей Зейноллин скинул маску медведя, а затем встал и подарил кольцо своей возлюбленной. Под аплодисменты зрителей девушка ответила согласием на предложение руки и сердца.
22-летний Зейноллин является воспитанником павлодарского футбола. С 2013 по 2015 год он выступал за дубль "Иртыша", а прошлый сезон провел в "Экибастузе" из первой лиги.
Фото: пресс-служба "Иртыша".
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