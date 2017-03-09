Правила применения и требования к изготовлению средств идентификации дополнены особенностями идентификации иностранных товаров

Приказом Министра финансов РК от 15 февраля 2017 года № 104 внесены изменения и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 августа 2010 года № 428 «Об утверждении Правил применения и требования к изготовлению средств идентификации». Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

В в пункт 3 Правил внесено уточнение, согласно которому в качестве средств идентификации для таможенных целей признаются пломбы, печати или иные средства идентификации, наложенные таможенными органами иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, а также отправителями товаров, перевозчиками и декларантами. То есть пломбы, печати или иные средства идентификации, наложенные декларантами, также признаются средствами идентификации для таможенных целей.

Кроме того, Правила дополнены главой 4 следующего содержания:

4. Особенности идентификации иностранных товаров

27. При идентификации иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (далее - СТЗ) или свободного склада применяются способы, определенные пунктом 1 статьи 20 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 30 июня 2010 года (далее - Соглашение СТЗ), пунктом 1 статьи 17, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 30 июня 2010 года (далее - Соглашение о свободных складах).

28. В целях идентификации иностранных товаров, в продукте переработки помещаемых (помещенных) товаров под таможенные процедуры СТЗ или свободного склада до завершения действий таких процедур, декларантом в орган государственных доходов подается заявление об идентификации иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенные процедуры свободной таможенной зоны или свободного склада, в продуктах переработки в бумажном или электронном виде, по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее - Заявление).

29. При подаче Заявления указываются следующие сведения:

1) полное наименование лица, БИН/ИИН, адрес, телефон;

2) о способах идентификации иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенные процедуры СТЗ или свободного склада указанных в пункте 1 статьи 20 Соглашения СТЗ и в пункте 1 статьи 17 Соглашения о свободных складах;

3) о полном наименовании товара (продукта переработки), (вид, тип, модель, марка, бренд и так далее);

4) о коде товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) товаров сырья, материалов, комплектующих, использованных в продукте переработки;

5) о видах операций, совершенных с товаром при переработке;

6) иные сведения, по которым заявитель проводит идентификацию иностранных товаров, помещенных (помещаемых) под таможенные процедуры СТЗ или свободного склада;

7) об обязательстве перед органами государственных доходов по предоставлению достоверных сведений в Заявлении;

8) о документах для подтверждения сведений, указанных в настоящем пункте.

30. Заявление подается на каждый вид продукции переработки отдельно.

31. Срок действия одного Заявления не может превышать 3 (три) месяца.

32. Поданное Заявление в бумажном или электронном виде подлежит незамедлительной регистрации должностным лицом органов государственных доходов в журнале по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

33. При заполнении декларации на товары в графе 44 (под кодом 08999) указывается регистрационный номер Заявления.

В случае не указания в графе 44 декларации на товары регистрационного номера Заявления, идентификация иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры СТЗ или свободного склада, считается не подтвержденной.

34. Орган государственных доходов при наличии зарегистрированного Заявления идентификацию сырья, материалов в готовой продукции, помещаемой под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на этапе таможенной очистки, не осуществляет, за исключением случаев, установленных системой управления рисками в органах государственных доходов.

35. Таможенный контроль достоверности идентификации товаров, проводимой декларантом по Заявлениям, осуществляется в соответствии с главами 21, 23 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан.