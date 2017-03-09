На территории Казахстана 9 марта ожидаются осадки

На севере, северо-востоке и в центре республики с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются снег, в южных областях местами осадки

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сообщает

со ссылкой на КЧС МВД РК.





Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью. В Карагандинской области местами ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.





В Павлодарской области ночью местами усиление ветра местами 15-20 м/с, с низовой метелью. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром- местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.





В Южно-Казахстанской области местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью Алматинской областях - местами туман.



