Звезда "Гарри Поттера" попал в реанимацию

Об этом на его официальной странице в Facebook сообщила супруга артиста Лаура.

«Джим попросил меня рассказать всем, что вчера он стал участником серьезной аварии, лобовое столкновение», — написала она, отметив, что у ее мужа «15 сломанных ребер, переломы в груди, проколото легкое», а также сломана шея и зафиксированы «множественные переломы в правой ноге».

Таваре, как уточнила Лаура, уже сделали «два переливания крови», теперь актер готовится к первой операции. «Это происходит на самом деле, а не [его] роль в кино», — подчеркнула жена актера, попросив друзей, знакомых и поклонников артиста поддержать его и «подумать, как он борется со всем этим».





Таваре родился в 1963 году. В кино он дебютировал в 1984 году. За свою карьеру он снялся в 24 фильмах и телесериалах, в том числе в картине «Дырявый котел», «Кровавое возвращение домой», «Катушка зла», «Патси», «Дома, построенные в октябре» и «Сыны дьявола».



