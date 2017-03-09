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Звезда "Гарри Поттера" попал в реанимацию

9 марта 2017, 06:27

У актера 15 сломанных ребер, переломы в груди, проколото легкое, а также сломана шея и зафиксированы множественные переломы в правой ноге.


Английский актер ​Джим Таваре, известный зрителям по роли Тома в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», после «серьезной автомобильной аварии» попал в реанимацию, передает РБК.

Об этом на его официальной странице в Facebook сообщила супруга артиста Лаура.

«Джим попросил меня рассказать всем, что вчера он стал участником серьезной аварии, лобовое столкновение», — написала она, отметив, что у ее мужа «15 сломанных ребер, переломы в груди, проколото легкое», а также сломана шея и зафиксированы «множественные переломы в правой ноге».


Таваре, как уточнила Лаура, уже сделали «два переливания крови», теперь актер готовится к первой операции. «Это происходит на самом деле, а не [его] роль в кино», — подчеркнула жена актера, попросив друзей, знакомых и поклонников артиста поддержать его и «подумать, как он борется со всем этим».

Таваре родился в 1963 году. В кино он дебютировал в 1984 году. За свою карьеру он снялся в 24 фильмах и телесериалах, в том числе в картине «Дырявый котел», «Кровавое возвращение домой», «Катушка зла», «Патси», «Дома, построенные в октябре» и «Сыны дьявола».

Фото: DP.ru

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