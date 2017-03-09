"Барселона" забила шесть голов ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ночь с 8 на 9 марта определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов, передает Vesti.kz





Испанская "Барселона" в ответном матче 1/8 финала со счетом 6:1 победила французский ПСЖ.





Еще до перерыва "Барса" забила два мяча. На третьей минуте счет открыл Луис Суарес, а на 40-й после великолепного движения пяткой Андреса Иньесты мяч в свои ворота переправил защитник ПСЖ Левен Курзава.





Во втором тайме "Барселона" забила еще четыре гола. На 50-й минуте пенальти реализовал Лионель Месси, на что ПСЖ ответил мячом форварда Эдинсона Кавани.





В самой концовке блеснул Неймар, забивший на 88-й минуте с игры, а на 90-й с пенальти. Развязка матча наступила на 96-й компенсированной минуте, а победный гол на свой счет записал защитник Серджи Роберто.





Первый матч между командами завершился крупной победой ПСЖ - 4:0 Таким образом, счет по сумме двух встреч 6:5 в пользу "Барселоны".









В параллельном матче немецкая "Боруссия" из Дортмунда дома победила португальскую "Бенфику" - 4:0.

Хет-трик в составе победителей оформил габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся на 4-й, 61-й и 85-й минутах игры. Еще один мяч на 59-й провел американский хавбек Кристиан Пулишич.

Первый матч в Лиссабоне завершился минимальной победой "Бенфики" - 1:0. Домашняя победа "Боруссии" позволила ей обыграть португальцев по сумме двух встреч с общим счетом 4:1.

