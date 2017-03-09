В Алматы Toyota сбила мужчину
9 марта 2017, 06:59
По словам очевидцев, трое мужчина устроили драку на обочине дороги.
В Алматы в микрорайоне Теректы произошел наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, трое мужчина устроили драку на обочине дороги. В какой-то момент один из них оказался на дороге и тут же был сбит проезжавшей мимо Toyota.
Увидев случившееся, другие двое мужчин убежали.
Прибывшие медики привели в чувства пострадавшего, однако не зафиксировали ни одной серьезной травмы, но госпитализировали.
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