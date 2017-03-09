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В Алматы Toyota сбила мужчину

9 марта 2017, 06:59

По словам очевидцев, трое мужчина устроили драку на обочине дороги.


В Алматы в микрорайоне Теректы произошел наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, трое мужчина устроили драку на обочине дороги. В какой-то момент один из них оказался на дороге и тут же был сбит проезжавшей мимо Toyota.

Увидев случившееся, другие двое мужчин убежали.

Прибывшие медики привели в чувства пострадавшего, однако не зафиксировали ни одной серьезной травмы, но госпитализировали.












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