В Алматы Toyota сбила мужчину

В Алматы в микрорайоне Теректы произошел наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.





По словам очевидцев, трое мужчина устроили драку на обочине дороги. В какой-то момент один из них оказался на дороге и тут же был сбит проезжавшей мимо Toyota.





Увидев случившееся, другие двое мужчин убежали.





Прибывшие медики привели в чувства пострадавшего, однако не зафиксировали ни одной серьезной травмы, но госпитализировали.







































