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Volkswagen и Lexus лоб в лоб столкнулись в Алматы

9 марта 2017, 07:22

Пострадала пассажирка Lexus.


В Алматы два авто столкнулись лоб в лоб, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Яссауи и Московской. По словам водителя Volkswagen, он двигался по Яссауи и собирался повернуть на улицу Московская. Он стоял и пропускал встречные авто, чтобы совершить маневр.

Lexus, возможно, обгоняя другие авто, выехал на полосу встречного движения и на скорости врезался в Volkswagen.

Водитель японской иномарки в свою очередь сказал, что он не заметил ожидающий Volkswagen, потому что его ослепили фары.

Пострадала пассажирка Lexus.

В произошедшем придется разобраться сотрудникам дорожной полиции.















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