Volkswagen и Lexus лоб в лоб столкнулись в Алматы

В Алматы два авто столкнулись лоб в лоб, передает Zakon.kz.





ДТП произошло на пересечении улиц Яссауи и Московской. По словам водителя Volkswagen, он двигался по Яссауи и собирался повернуть на улицу Московская. Он стоял и пропускал встречные авто, чтобы совершить маневр.





Lexus, возможно, обгоняя другие авто, выехал на полосу встречного движения и на скорости врезался в Volkswagen.





Водитель японской иномарки в свою очередь сказал, что он не заметил ожидающий Volkswagen, потому что его ослепили фары.





Пострадала пассажирка Lexus.





В произошедшем придется разобраться сотрудникам дорожной полиции.



















































