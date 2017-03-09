Volkswagen и Lexus лоб в лоб столкнулись в Алматы
9 марта 2017, 07:22
Пострадала пассажирка Lexus.
В Алматы два авто столкнулись лоб в лоб, передает Zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Яссауи и Московской. По словам водителя Volkswagen, он двигался по Яссауи и собирался повернуть на улицу Московская. Он стоял и пропускал встречные авто, чтобы совершить маневр.
Lexus, возможно, обгоняя другие авто, выехал на полосу встречного движения и на скорости врезался в Volkswagen.
Водитель японской иномарки в свою очередь сказал, что он не заметил ожидающий Volkswagen, потому что его ослепили фары.
Пострадала пассажирка Lexus.
В произошедшем придется разобраться сотрудникам дорожной полиции.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847777-2d41c8ab71b92b5cd214fb4290f1c7f0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...