Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 5,5 километра

"В четверг днем по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. О высоте выброса можно судить по видеоданным. Пепловый шлейф протянулся на 10 километров в северо-западном направлении от вулкана", — сказал представитель группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН..





В краевом главке МЧС отметили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.





Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах от вулкана.