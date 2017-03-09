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На Кульджинской трассе столкнулись два Mercedes

9 марта 2017, 07:50

Пострадали две пассажирки из двух Mercedes.


ДТП произошло на Кульджинской трассе между поселками Ават и Байтерек в Алматинской области, передает Zakon.kz.

Белый Mercedes ехал в сторону города, у поселка Байтерек он сбросил скорость. В какой-то момент он почувствовал мощный удар в зад автомобиля, отчего авто развернуло и попало на полосу встречного движения.

По словам водителя первого Mercedes, из Mercedes который врезался в него вышел мужчина в нетрезвом состоянии и попытался убежать. Но его успели задержать и передать сотрудникам патрульной полиции. Более того, виновник аварии начал угрожать.

Пострадали две пассажирки из двух Mercedes.
















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