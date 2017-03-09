74-летний пенсионер стал героем соцсетей из-за ненависти к Ким Кардашьян
9 марта 2017, 08:12
Он подчеркнул, что его «бесит сам факт существования Кардашьян и таких же, как она».
В США 74-летнего пенсионера Карла Пуйя (Carl Puia) арестовали за поджог книг телезвезды Ким Кардашьян, сообщает Lenta.ru.
Задержанный полицией житель Коннектикута объяснил, что презирает знаменитость и особенно недоволен тем, что она зарабатывает деньги на книге, состоящей только из собственных селфи. Он подчеркнул, что его «бесит сам факт существования Кардашьян и таких же, как она».
Пользователи соцсетей поддержали пенсионера и настаивают на том, что он невиновен.
«Этот человек герой и чемпион!» — полагает юзер с ником @MikeLary88 в Twitter.
Другие отмечают, что Пуйя можно понять, поскольку иногда многие «чувствуют ту же боль». Американская журналистка Кирстен Флеминг (Kirsten Fleming) заметила, что «все мы иногда Карл Пуйя».
Пенсионеру предъявили обвинение в нанесении вреда чужому имуществу и освободили под залог в 2,5 тысячи долларов.
Фото: Glastonbury Police Department
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