После корпоратива на 8 марта пасынок пытался зарезать отчима, защищая мать

Мужчина получил два ранения в область бедра и поясницы, а парень, бросив холодное оружие на пол, ретировался из квартиры в неизвестном направлении в сопровождении своей родительницы.

Поножовщиной после корпоратива в честь 8 марта закончилась семейная ссора супругов, в результате которой молодой человек вступился за родную мать и нанес своему отчиму два ножевых ранения, сообщает patrul.kz.





Женщина вернулась с сыном после празднования Международного женского дня на работе подшофе. За что получила от нынешнего мужа череду упреков. Супруги перешли на повышенный тон, а потом и вовсе дошло до рукоприкладства. В результате в разборки вступил и отпрыск: он высказал несколько нелицеприятных слов своему отчиму и схватился за нож.





Мужчина получил два ранения в область бедра и поясницы, а парень, бросив холодное оружие на пол, ретировался из квартиры в неизвестном направлении в сопровождении своей родительницы.





К счастью, на тот момент в жилище находилась и родственница потерпевшего – она вызвала скорую, которая оказала мужчине первую необходимую помощь.





Как выяснилось позже, нападавший 1993 года рождения не был задержан по горячим следам и сейчас находится в розыске.























