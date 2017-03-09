Школьник нашел самолет времен Второй мировой, выполняя задание по истории

Подросток при помощи металлоискателя пытался найти предметы, которые можно было бы принести на урок истории, чтобы выполнить домашнее задание.





В итоге на глубине около восьми метров школьник обнаружил крупные куски железа.





Отец мальчика одолжил у соседей экскаватор, чтобы откопать находку.





Выяснилось, что были обнаружены фрагменты фюзеляжа немецкого истребителя Messerschmitt, разбившегося в конце 1944 года.