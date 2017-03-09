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Школьник нашел самолет времен Второй мировой, выполняя задание по истории

9 марта 2017, 08:54

Отец мальчика одолжил у соседей экскаватор, чтобы откопать находку.


Даниэль Кристиансен – 14-летний датский школьник – и его отец обнаружили обломки самолета времен Второй мировой войны с останками пилота внутри, сообщает РИА Новости.

Подросток при помощи металлоискателя пытался найти предметы, которые можно было бы принести на урок истории, чтобы выполнить домашнее задание.

В итоге на глубине около восьми метров школьник обнаружил крупные куски железа.

Отец мальчика одолжил у соседей экскаватор, чтобы откопать находку.

Выяснилось, что были обнаружены фрагменты фюзеляжа немецкого истребителя Messerschmitt, разбившегося в конце 1944 года.

Фото: CNN

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