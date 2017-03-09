В Павлодарской области жертвы бытового насилия стали реже обращаться в полицию

Избитые мужьями жены возмущены необходимостью еще за это и платить.

В Павлодарской области жертвы бытового насилия вынуждены в два раза реже обращаться за помощью к правоохранительным органам , передает , передает pavlodarnews.kz





Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник местной полицейской службы Юрий Колесников.





По его словам, в связи с тем, что законодательством изменена мера наказания за правонарушения в сфере быта с административного ареста на штраф, размер которого составляет 200 МРП (на сегодня 453 800 тнг - ред.), число обращений избитых мужьями жен сократилось с 73 до 31.





"Во-первых, погашение штрафа ложится тяжким бременем на саму женщину, во-вторых, конфликт усугубляется еще больше, и, впоследствии, приводит к более тяжким последствиям. До изменения законодательства в 2014 году из 1015 дебоширов было осуждено 311, а после принятия новых норм в 2016 году из 1547 лиц осуждены только 26", - говорит начальник МПС.





Он также отметил, что на последней коллегии МВД по итогам года ведомство получило рекомендации, благодаря которым пересмотр новых норм ожидается в конце этого квартала, то есть в течение марта.



