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Утверждены Правила исполнения обязательства в натуральной форме

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 68 «Об утверждении Правил исполнения обязательства в натуральной форме»

В соответствии с пунктом 4 статьи 308-2 и частью второй пункта 3 статьи 346 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан утверждены Правила исполнения обязательства в натуральной форме.

В частности Правила устанавливают порядок определения объема, исчисления его в денежном выражении, а также реализации полезных ископаемых, передаваемых недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме по:

1) доле Республики Казахстан по разделу продукции;

2) роялти;

3) рентному налогу на экспорт;

4) налогу на добычу полезных ископаемых.

Также в целях налогового администрирования денежное выражение объема полезных ископаемых, передаваемых недропользователем в счет уплаты доли Республики Казахстан по разделу продукции и роялти, определяется как произведение объема полезных ископаемых, подлежащих передаче в счет уплаты доли Республики Казахстан по разделу продукции и роялти, и условной цены, предусмотренной настоящим пунктом.

Определение объема полезных ископаемых, передаваемых в счет уплаты доли Республики Казахстан по разделу продукции и роялти получателю от имени государства, осуществляется с учетом условий соглашений (контрактов) по разделу продукции и контрактов на недропользование, указанных в статье 308-1 Налогового кодекса:

1) по доле Республики Казахстан по разделу продукции - как объем полезных ископаемых, подлежащий разделу, за вычетом объема полезных ископаемых, причитающегося недропользователю;

2) по роялти - как произведение объема добытых полезных ископаемых и установленной ставки роялти.

Уменьшение (увеличение) объема полезных ископаемых, подлежащих передаче за налоговый период, не допускается.

Условная цена рассчитывается недропользователем в соответствии с положениями соглашений (контрактов) по разделу продукции и контрактов на недропользование, указанных в статье 308-1 Налогового кодекса, во исполнение которых производится исполнение обязательств в натуральной форме, и применяется в виде единой условной цены по такому соглашению (контракту) в разрезе каждого передаваемого полезного ископаемого.

В случае отсутствия в соглашениях (контрактах) по разделу продукции и контрактах на недропользование, указанных в статье 308-1 Налогового кодекса, порядка определения условной цены, такая условная цена определяется как среднеарифметическая цена:

по нефти - по котировальному периоду во временном промежутке:

1) при реализации морским транспортом не более пяти котировальных дней до даты перехода права собственности покупателю на товар и не более пяти котировальных дней после даты перехода права собственности покупателю на товар;

2) при реализации магистральным трубопроводным транспортом и иными видами транспорта, за исключением реализации морским транспортом, с первого по последнее число месяца перехода права собственности покупателю на товар;

по сере - исходя из среднемесячных цен на внутреннем рынке и при экспорте из источника информации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

 

9 марта 2017, 09:23
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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