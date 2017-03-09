Два землетрясения за сутки произошло на территории Центральной Азии
9 марта 2017, 09:29
Первое землетрясение зафиксировано в Южном Казахстане недалеко от Тараза. Второе - на границе Китая и Кыргызстана.
Последнее землетрясение в 326 км на юг от Алматы на границе Китая и Кыргызстана произошло 9 марта в 8 час 00 мин. Магнитуда составила MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.30° с.ш. 76.36° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости не было, передает Zakon.kz
До этого - в 04 час 33 мин 36 сек сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» было зарегистрировано землетрясение также магнитудой 4,0. Эпицентр землетрясения находился в 407 км на северо-запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.3. Координаты эпицентра 43.39° с.ш. 71.90° в.д. Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости также нет.
По уточненной информации Казахстанского Национального Центра данных землетрясение, которое зафиксировали в 4 часа 33 минуты произошло в 67 км к северу от Тараза.
Фото: news.mail.ru
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