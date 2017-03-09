В России задержан казахстанец за секс с несовершеннолетней
9 марта 2017, 09:39
Преступление выявили в ходе расследования другого уголовного дела в отношении задержанного.
Безработного гражданина Казахстана арестовали за секс с семиклассницей в подмосковном Подольске, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
По информации МВД, 20-летний мужчина совершал половое сношение с 14-летней девочкой в период с января по февраль 2016 года.
Преступление выявили в ходе расследования уголовного дела в отношении арестованного по части четвертой статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следователи возбудили новое уголовное дело против мужчины по части третьей статьи 132 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста). Его заключили под стражу.
Фото с сайта Arnapress.kz
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