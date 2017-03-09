Нурсултан Назарбаев: Казахстан - одна из самых юных стран в мире

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о начале реализации Концепции семейно-гендерной политики до 2030 года, передает Казинформ.

«Принципиальная задача государства остается по социальным выплатам. Уже в июле пособие на рождение ребенка повысится на 20%. Ежегодные расходы на поддержание материнства и детства составляют 160 млрд. тенге, 120 млрд. выплачивается родителям из Государственного фонда социального страхования. Это колоссальные деньги государственного бюджета. Они ложатся огромным бременем на республиканский бюджет, который можно было направить на инфраструктуру, дороги, жилье и так далее. Но мы должны обратить внимание на это, поэтому привлекаются такие огромные средства», - рассказал Президент сегодня на встрече с представительницами женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.

Президент отметил, что Казахстан - одна из самых юных стран в мире. Каждый третий гражданин - ребенок. «В год у нас рождается 410 тыс. малышей. В 2003 году было лишь 200. После того, как разрешили иметь второго ребенка в Китае, за один год там родилось 18 млн. детей. Как население всего Казахстана. Но все в это в сравнении, зависит от пропорции», - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что за последние 10 лет Казахстан добился снижения материнской смертности - в 3,7 раза, детской - в 1,5 раза. «Езжу по всем областям, спрашиваю, почему большая детская и материнская смертность? Одни врачи говорят, что это здоровье матери, другие - нет возможности. Это плохо характеризует государство, что мы делаем такие ошибки», - сказал Нурсултан Назарбаев.

На встрече присутствовали депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, ученый-микробиолог, водрузившая флаг РК в Антарктиде Алия Ерназарова, чемпионка Универсиады в Алматы по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы Ирина Седова, президент Клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, поэтесса Толкын Кабылша, певица Мария Галицкая, генеральный менеджер управления людскими ресурсами ТОО «Тенгизшевройл» Шолпан Алтыбаева, главный врач районной больницы Карлыгаш Разиева, вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова, ведущая балерина театра «Астана-Балет» Милана Буканова, многодетная мать Оксана Мукашева, лауреат международных конкурсов по кобызу Акерке Тажибаева, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Астана Назиля Раззак, солистка ГАТОБ имени Абая Оксана Давыденко, старший специалист Центра парашютной подготовки Вооруженных сил РК Римма Рамазанова, актриса Салтанат Бакаева и журналист Венера Мирланкызы.

Дамир Байманов