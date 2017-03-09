Число нелегалов из Мексики упало на 40% в первый месяц президентства Трампа

Число нелегальных мигрантов, переходящих сухопутную границу США и Мексики, сократилось на 40% за первый полный месяц президентства Дональда Трампа, сообщила в среду Погранично-таможенная служба США (CBP),

По данным CBP, в феврале на юго-восточной границе были задержаны 18 тысяч 762 человека, в то время как в январе — 31 тысяча 578 человек. При этом обычно в феврале задерживали на 20% больше нелегалов, чем в январе.





Министр внутренней безопасности Джон Келли заявил, что число задержаний в феврале было самым низким за последние пять лет.





"Это радостная новость, поскольку в период между 1 октября и инаугурацией президента (20 января — ред.) Таможенно-пограничная служба сообщила о 157 тысячах задержаний нелегальных иммигрантов, это рост в 35% по сравнению с предыдущим фискальным годом", — пояснил Келли. "Тем не менее, с того момента, как президент Трамп вступил в должность 20 января, мы увидели серьезный спад", — добавил Келли.





Он пояснил, что речь идет и о безопасности самих мигрантов, которые подвергаются риску нападений и эксплуатации со стороны нелегальных проводников через границу. С момента избрания Трампа незаконные услуги по переходу границы подорожали почти в 2,5 раза — до 8 тысяч долларов за человека, сказал Келли.





"Мы намерены осуществлять честную, беспристрастную и гуманную реализацию иммиграционного законодательства нашей страны. Мы будем внимательно следить за любыми изменениями тенденций, поскольку число незаконных переходов границы обычно растет с марта по май", — сказал Келли.





Трамп вступил в должность президента 20 января. Он сделал борьбу с нелегальной иммиграцией главной темой своей предвыборной кампании. В частности, Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой.