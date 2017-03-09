Стадии гражданского процесса

В гражданском процессуальном законодательстве есть несколько стадий гражданского процесса.

Стадия №1 «Поступление искового заявления в суд» (5 рабочих дней или 7 календарных дней).

Согласно ст. 150 ГПК РК судья в течение пяти рабочих дней со дня поступления искового заявления решает вопрос о его принятии в производство суда. Приняв исковое заявление в производство суда первой инстанции, судья выносит определение о возбуждении гражданского дела с указанием языка судопроизводства.

Сроки : 5 рабочих дней со дня регистрации иска в суд (ч.1 ст. 150 ГПК РК)

Результат : определение о возбуждении гражданского дела с указанием языка судопроизводства (ч.2 ст. 150 ГПК)

Стадия №2 «Подготовка к судебному разбирательству» и «Предварительное заседание» (15 рабочих дней или 21 календарный день)

Часть 1. Подготовка к судебному разбирательству

В соответствии со ст. 163-165 ГПК РК после принятия заявления в производство суда и возбуждения гражданского дела судья производит подготовку дела к судебному разбирательству в целях обеспечения своевременного и правильного его разрешения.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству с учетом обстоятельств дела судья должен в течение 3-х рабочих дней со дня принятия искового заявления направить либо вручить ответчику и третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему документов, обосновывающих требования истца, а также обязать ответчика представить в установленный срок письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, обосновывающих доводы.

Также суд должен совершить иные необходимые для правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела процессуальные действия, указанные в ст. 165 ГПК РК.

На практике некоторые судьи (либо сотрудники канцелярии) несвоевременно отправляют документы ответчику ввиду отсутствия государственного финансирования (так устно объясняют в суде) либо по иным причинам. Также практикуется, что отправку документов осуществляют сами истцы от имени суда, но за свой счет.

Будут ли такие действия основанием для отвода судьи? Вряд-ли.

Согласно ст. 166 ГПК РК отзыв представляется не позднее 10 рабочих дней со дня получения копии искового заявления.

Получается, в случае направления документов по почте, то у ответчика имеется 10 рабочих дней с даты, указанной на расписке в получении документов (N+10). Это ошибочное мнение.

Пунктом 12-1 НП ВС РК от 20 марта 2003 года №2 «О применении судами некоторых норм гражданского процессуального законодательства» установлено, что срок подачи отзыва устанавливается судом исходя из отдаленности проживания или местонахождения ответчика и других объективных причин, но в пределах срока, установленного для подготовки дела к судебному разбирательству (часть первая статьи 164 ГПК).

Статьей 164 ГПК четко установлено, что подготовка гражданских дел к судебному разбирательству должна быть проведена не позднее 15 рабочих дней со дня принятия искового заявления в производство суда, если иное не установлено ГПК и другими законами.

Таким образом, в случае направления документов по почте, срок предоставления отзыва фактически составит не 10 рабочих дней, а гораздо меньше.

Согласно ч.5 ст. 166 ГПК непредставление ответчиком отзыва и доказательств не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Получается, законодатель нарушает права ответчика на справедливое судебное разбирательство, поскольку в случае своевременного, но позднего предоставления ответчиком отзыва (N+10 дней), подготовка к судебному разбирательству к этому может быть завершена ввиду отсчета судом сроков с даты принятия иска судом, а не с даты отправки документов.

Оппоненты на эти замечания апеллируют тем, что именно действия ответчика вынудили истца обратиться в суд, поэтому нарушения прав ответчика не являются существенными. Такие выводы противоречат принципам правосудия, таким как беспристрастность и всесторонность.

В соответствии с ч.1 ст. ст. 166 ГПК судья в течение трех рабочих дней направляет либо вручает истцу и другим лицам, участвующим в деле, копии отзыва и приложенных к нему документов.

Получается интересная арифметика.

3 рабочих дней - направляется либо вручается другим сторонам исковое заявление

10 рабочих дней - представляется отзыв ответчиком

3 рабочих дней - направляется либо вручается отзыв истцу и другим сторонам

Итого 16 рабочих дней. При этом у суда всего 15 рабочих дней для подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Небольшое противоречие.

Если предположить, что взаимные документы направлены и получены своевременно, то у суда всего 2 рабочих дня для завершения подготовки дела к судебному разбирательству (3+10 дней), поскольку подготовка должна быть завершена, опять-таки, не позднее 15 рабочих дней со дня принятия искового заявления в производство суда.

Полагаю необходимым внести изменения в ст. 164 ГПК РК и определить сроки завершения подготовки гражданских дел к судебному разбирательству не позднее 15 рабочих дней со дня вручения (отправки) документов ответчику, а не с даты принятия искового заявления в производство суда, как это сейчас происходит.

Общие сроки : 15 рабочих дней со дня принятия искового заявления в производство суда (ч.1 ст. 164 ГПК)

Сокращенные сроки : 10 рабочих дней со дня принятия заявления в производство суда для следующей категории дел:

- по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих (ст. 295 ГПК);

- по делам об оспаривании законности нормативного правового акта (ст. 299 ГПК);

- по делам, рассматриваемым судом в порядке особого производства (ст. 303 ГПК);

- по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и признание права коммунальной собственности на недвижимое имущество (ст. 358 ГПК);

- по делам об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния (ст. 361 ГПК);

- по жалобам на нотариальные действия или отказ в их совершении (ст. 365 ГПК)

- обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя (ч.2 ст. 250 ГПК)

Особые сроки:

- по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим срок подготовки дела к судебному разбирательству составляет три месяца после публикации в местной газете определения судьи о возбуждении такого дела (п. 19 НП ВС РК от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»).

Документ : определение о подготовке дела к судебному разбирательству (ч.1 ст. 163 ГПК)

Часть 2. Предварительное заседание

По результатам подготовки дела к судебному разбирательству в соответствии с требованиями статьи 172 ГПК проводится предварительное судебное заседание.

Примечание: в соответствии с п. 11 НП ВС РК от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» о назначении предварительного заседания определение не выносится.

В случае признания дела недостаточно подготовленным к судебному разбирательству, судья выясняет у сторон о наличии дополнительных доказательств в обоснование или опровержение заявленных требований, разъясняет право на заявление ходатайства об оказании содействия в истребовании доказательств, устанавливает сроки для осуществления таких действий, продлевает срок подготовки дела к судебному разбирательству при наличии оснований, установленных частью первой статьи 164 ГПК.

Неявка кого-либо из вызванных лиц не является препятствием для проведения предварительного судебного заседания.

В предварительном судебном заседании при подготовке дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции протокол ведется по усмотрению суда, за исключением случаев, когда на этой стадии выносится решение по существу спора.

Сейчас сложилась негласная практика о проведении предварительного судебного заседания всего 1 раз. Это соответствует срокам, установленным ГПК.

Результат : определение о назначении судебного разбирательства в разбирательству, если судьей выполнены все действия, указанные им в определении о подготовке дела к судебному разбирательству (ст. 173 ГПК).

Стадия №3 «Судебное разбирательство в суде первой инстанции» (60 календарных дней)

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает стороны и других лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела.

Судебное разбирательство должно быть начато не позднее 10 рабочих дней со дня окончания его подготовки.

Общие сроки: до 2 месяцев (60 календарных дней) со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству (ч.2 ст. 183 ГПК)

Сокращенные сроки: до 1 месяца со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству для следующей категории:

- гражданские дела о восстановлении на работе (ч.2 ст. 183 ГПК);

- об установлении отцовства и взыскании алиментов (ч.2 ст. 183 ГПК);

- дела особого искового производства (ч.2 ст. 183 ГПК);

- дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом в срок (ч.2 ст. 183 ГПК).

Специальные сокращенные сроки:

- дела о признании забастовок незаконными рассматриваются и разрешаются в течение 10 рабочих дней со дня поступления искового заявления в суд (ч.2 ст. 183 ГПК);

- дела об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок рассматриваются и разрешаются в течение 10 рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству (ч.2 ст. 183 ГПК);

- по заявлениям граждан, общественных объединений, членов избирательной комиссии о нарушении избирательных прав в соответствии с частью первой статьи 287 ГПК, поступившим менее чем за пять дней до голосования, в день голосования и до объявления итогов выборов, республиканского референдума дело должно быть не только подготовлено, но и рассмотрено судом по существу - немедленно, если иное не предусмотрено Конституционными законами Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», от 2 ноября 1995 года № 2592 «О республиканском референдуме» (п. 19 НП ВС РК от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»);

- жалоба на действия (бездействия) судебного исполнителя рассматривается судом в течение 10 рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству (ч.2 ст. 250 ГПК);

Стадия № 4 «Апелляционное обжалование» (от 97 календарных дней)

Апелляционная жалоба может быть подана в течение одного месяца (30 календарных дней) со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных ГПК, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения (ч.3 ст. 403 ГПК).

Судья суда первой инстанции после получения апелляционной жалобы совершает следующие действия (ст. 405 ГПК):

1) не позднее 5 рабочих дней (7 календарных дней) после поступления жалобы направляет лицам, участвующим в деле, копии жалобы и приложенные к ним письменные доказательства либо извещение о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда;

2) по истечении срока, установленного для обжалования, опротестования, направляет дело в суд апелляционной инстанции.

В этой части я считаю, что поскольку апелляция может быть подана в последний день, то у судьи имеется до 5 рабочих дней для направления копии жалобы другим лицам.

В суде апелляционной инстанции дело рассматривается в двухмесячный срок (60 календарных дней) со дня его поступления в суд, за исключением случаев, установленных ГПК (ст. 415 ГПК).

Таким образом, общие сроки рассмотрения гражданского дела с момента подачи иска и до момента подачи апелляции могут составлять до 125 календарных дней, а с учетом рассмотрения дела в апелляции - от 185 календарных дней (считаются с даты поступления дела в апелляцию).

По версии Верховного Суда этот срок составляет 111 календарных дней (21+60+30). То есть ВС не учитывает сроки между подачей иска и принятием в производство суда, а также срок направления апелляции лицам, участвующим в деле.

По моему мнению, сроки, установленные ГПК, являются разумными и не подлежат сокращению до 107 календарных дней, как это просят некоторые зарубежные эксперты. Объективное, беспристрастное и полное рассмотрение дела не может быть быстрым. При этом для сокращения нагрузки для судей предлагаю значительно расширить упрощенное производство в виде судебных приказов и исполнительных надписей с усложнением процедуры их отмены.

Айтбаев С.М., адвокат Алматинской

городской коллегии адвокатов