ДУМК и Halal Quality Centre заключили меморандум о создании в РК регионального халал хаба

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный Муфтий Ержан кажы Малгажыулы встретился с директором «Halal Quality Centre» г. Сингапура Самад бин Салимом.

В ходе встречи был подписан меморандум о взаимодействии и создании в Казахстане регионального халал хаба. Сторонами предусмотрены проектный менеджмент, повышение качества и работы халал деятельности, обмен опытом и другие мероприятия в сфере халал индустрии.

Верховный Муфтий Ержан кажы Малгажыулы отметил значимость двустороннего партнерства и выразил надежду, что меморандум будет способствовать дальнейшему развитию халал сферы.

- Сегодня мировые страны признали, что халал оказывает большое влияние в развитии индустрии, общественной активности и на здоровье людей, - говорит Ержан кажы Малгажыулы. - Духовное управление мусульман Казахстана оказывает содействие продвижению халал сферы, ведет активную работу по развитию данного направления. Также наши религиозные служители проходят обучающие курсы по специальной программе. Нами устанавливаются партнерские связи со странами СНГ, Организацией исламского сотрудничества, Малайзией в сфере стандартизации халал. Мы выражаем свою готовность обмениваться опытом, укреплять партнерское сотрудничество в этой сфере.

Самад бин Салим сообщил о строительстве первого халал хаба в г. Жахор Малайзии и выразил пожелание об установлении взаимодействия между халал хабами Малайзии и Казахстана.