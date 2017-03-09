К Наурызу по Казахстану запустят дополнительные поезда

В связи с увеличением спроса на перевозку пассажиров в период праздника Наурыз, назначены дополнительные поезда , передает , передает Zakon.kz





По информации АО «Пассажирские перевозки» дополнительные поезда пустят по маршрутам: №154/153 сообщением «Астана-Алматы», отправлением из Астаны 18 марта, прибытием Алматы 19 марта в одном направлении; №157/158 сообщением «Алматы-2-Астана», отправлением из Алматы 18 марта, из Астаны 19 марта на один рейс; №160/159 сообщением «Алматы-Павлодар», отправлением из Алматы 19 марта, прибытием Павлодар 21 марта в одном направлении. И №155/156 сообщением «Алматы-2-Арысь-1» отправлением из Алматы 17 марта, из Арысь 18 марта на один рейс.





Напомним, что Наурыз в Казахстане отмечается с 21 по 23 марта включительно. В этом году в связи с тем, что Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха, 18 марта - суббота будет рабочей, далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - будут выходными. 24 марта - пятница - рабочий день и потом нас снова ждут два выходных (суббота и воскресенье) - 25 и 26 марта.





Фото: inform.kz







