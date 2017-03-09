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Новости за сегодня

Назарбаев предложил проводить детские Олимпийские игры в Казахстане

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил олимпийским чемпионам проводить детские Олимпийские игры раз в четыре года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Можно проводить раз в четыре года всеказахстанскую детскую Олимпиаду под кураторством олимпийских чемпионов. Я недавно узнал, что футбольная команда «Реал Мадрид» - одна из лучших в Европе, практикует выезды и дает мастер-класс детям, как играть в футбол. Вот к нам приезжает сейчас «Реал Мадрид», несколько школ собирают в Боровом и показывают. Почему наши не могут это делать? У нас тоже есть футболисты, спортсмены по разным видам спорта», - сказал Нурсултан Назарбаев на встрече с представительницами женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.

Глава государства поручил уполномоченному по правам ребенка Загипе Балиевой искоренять любые проявления агрессии по отношению к детям. «Самая болезненная для общества тема. Важно прививать детям с раннего возраста любовь к искусству, инновациям, здоровому образу жизни», - отметил Президент.

 

9 марта 2017, 09:17
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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