В Караганде нетрезвый мужчина убил без причины студента

Согласно материалам дела, безработный мужчина в состоянии опьянения вышел из квартиры по проспекту Бухар-жырау и стал гулять по улице. Увидев студента, проживающего в том же доме, он подбежал и на глазах другого прохожего беспричинно нанес ему ножевое ранение в сердце.



