В Караганде нетрезвый мужчина убил без причины студента
9 марта 2017, 09:58
Подозреваемый не помнит, что произошло, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.
Районный суд Караганды арестовал на два месяца 49-летнего мужчину, который беспричинно днем на улице ударил ножом в сердце студента Карагандинского государственного технического университета, сообщает МИА «Казинформ».
Как сообщили в Казыбекбийском районном суде № 1 Караганды, подозреваемый не помнит, что произошло, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца по статье 99 УК «убийство», - сообщили в суде.
Согласно материалам дела, безработный мужчина в состоянии опьянения вышел из квартиры по проспекту Бухар-жырау и стал гулять по улице. Увидев студента, проживающего в том же доме, он подбежал и на глазах другого прохожего беспричинно нанес ему ножевое ранение в сердце.
Оперативно прибывшие полицейские задержали пьяного человека, который пытался скрыться.
В Карагандинском государственном техническом университете подтвердили, что погибший молодой человек, 1996 года рождения, обучался в вузе на третьем курсе.
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