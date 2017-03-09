Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Караганде нетрезвый мужчина убил без причины студента

9 марта 2017, 09:58

Подозреваемый не помнит, что произошло, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.


Районный суд Караганды арестовал на два месяца 49-летнего мужчину, который беспричинно днем на улице ударил ножом в сердце студента Карагандинского государственного технического университета, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Казыбекбийском районном суде № 1 Караганды, подозреваемый не помнит, что произошло, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца по статье 99 УК «убийство», - сообщили в суде.

Согласно материалам дела, безработный мужчина в состоянии опьянения вышел из квартиры по проспекту Бухар-жырау и стал гулять по улице. Увидев студента, проживающего в том же доме, он подбежал и на глазах другого прохожего беспричинно нанес ему ножевое ранение в сердце.

Оперативно прибывшие полицейские задержали пьяного человека, который пытался скрыться.

В Карагандинском государственном техническом университете подтвердили, что погибший молодой человек, 1996 года рождения, обучался в вузе на третьем курсе.

Фото соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...