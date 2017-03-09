В Кыргызстане мужчина сбил ребенка и отказался везти его в больницу, опаздывая на намаз

Жительница Сокулука 26 февраля вместе с 6-летним сыном Алексеем вышла погулять. Мальчик вместе с мамой стоял на обочине, когда автомобиль на большой скорости сбил ребенка , пишет , пишет zanoza.kg





"Машина проехала еще метров 15, прежде чем остановиться. А водитель выскочил из машины, только увидев, что много людей собралось. Вышел и начал на нас кричать", - вспоминает страшный день Наталья.





Женщина потребовала отвезти их с потерявшим сознание сыном в больницу. На что получила категоричный отказ, так как в машине ждал клиент (как выяснилось, водитель был таксистом. - Прим. Zanoza.kg).





Однако мать сумела настоять на своем, и вскоре они оказались в Сокулукской районной больнице. Алексею оказали первую помощь и направили в 3-ю детскую клиническую больницу. Дождаться врачей и узнать, чем можно помочь женщине, водитель не захотел.





"Он меня обозвал дурой и сказал, что не может ждать. Якобы опаздывает на намаз", - возмутилась Наталья.





Алексею диагностировали перелом бедра и открытый перелом голени, он потерял много крови. Кроме того, мальчик получил легкое сотрясение мозга. В первые же дни ему сделали операцию, и в будущем ему требуется еще две. Виновник ДТП Нурбек Иманкулов отказывается платить за лечение ребенка.

По словам Натальи, первые два дня мелкие расходы оплачивал брат Нурбека, но потом он прекратил это делать. Сам же виновник игнорирует звонки и никак не помогает семье.

"Чтобы оплатить лечение, мы всей семьей продали смартфоны, компьютеры. Пользуюсь старым простым телефоном. А его семья давит на меня", - сетует Морозова.





На днях семья Нурбека Иманкулова в лице мамы и сестры пришла в больницу и начала разборки с бабушкой мальчика, которая за ним смотрела. По словам женщины, ее сначала уговаривали забрать заявление, ведь у него четверо детей. На возмущение "А как же наш ребенок?" ответили угрозами, что их засудят.

После подобного скандала ребенок еще долгое время плакал и не мог прийти в себя. Ему пришлось делать успокоительные уколы.

Следователь Сокулукского РОВД тоже не говорит ничего конкретного. Задерживать мужчину или хотя бы оформить подписку о невыезде не собирается, объясняя тем, что недостаточно материалов для возбуждения дела, требуется заключение судебно-медицинской экспертизы о полученных травмах. Это заключение можно будет получить лишь после выписки ребенка. Выписка будет после операции на ногу, на проведение которой требуется дорогостоящий платиновый штифт.





Деньги на него должен выплатить сам виновник ДТП, который игнорирует звонки. В общем, получается замкнутый круг.

Врачи утверждают, что стопроцентной гарантии того, что ребенок сможет ходить, нет. Но они постараются сделать все возможное, чтобы он ходил, хотя бы хромая. Но так как Алексей - аллергик, ему требуется именно гипоаллергенная металлоконструкция. Ее надо покупать самим, так как государство не может закупать такие дорогостоящие вещи.

Сейчас ребенок в ожидании операции, с ноги только начал спадать отек. По словам мамы, он часто плачет от боли и страха. В скором времени ему потребуется и кровь, так как во время операции мальчик потеряет ее очень много. Всего требуется 2-3 донора любой группы. Семья мальчика сдать не сможет, так как все болели гепатитом А. Всех неравнодушных мама Алексея просит откликнуться и помочь найти виновного, который перестал выходить на контакт.

Zanoza.kg обратилась в ДУМК, чтобы там дали свою оценку действиям виновного водителя. Сотрудник отдела фатвы отметил, что мужчина должен был отвезти ребенка в больницу и ни в коем случае не оставлять его одного. Даже если он опаздывал на намаз.



